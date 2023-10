Hafen Hamburg: Landstrom für „Cosco Shipping Taurus“

Die Landstromanlage am HHLA Container Terminal Tollerort (CTT) hat sich erstmals in der Praxis bewiesen.

Am Terminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) wurde die „Cosco Shipping Taurus“ im Rahmen eines Tests zum ersten Mal mit Landstrom versorgt.Die Hamburg Port Authority (HPA) wird nun weitere Testläufe durchführen, damit die Landstromanlagen für Containerschiffe schnellstmöglich in Betrieb genommen werden können.Die Landstromanlage am CTT steht am Großschiffsliegeplatz, an dem die größten Containerschiffe der Welt abgefertigt werden können.An der Kaikante befinden sich spezielle Kabel, um das Containerschiff mit der Landstromanlage zu verbinden.Die „Cosco Shipping Taurus“ verfügt wie ihre Schwesterschiffe über die elektrotechnischen Komponenten und Kabel, um den von Land aus gelieferten Strom aus erneuerbaren Quellen aufzunehmen.