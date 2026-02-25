Hafen Hamburg: All-Time-High im Österreich-Verkehr

Bild: ÖVZ -Joachim Horvath / Von links: Hendrik Meyn, Vorstand Hafen Hamburg Marketing, und Alexander Till, Leiter der Repräsentanz Wien von Hafen Hamburg Marketing

Der Hafen Hamburg hat im Kalenderjahr 2025 eine erfreuliche Entwicklung auf dem österreichischen Seefrachtmarkt verzeichnet.Im Segment Container ist das Aufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 326.000 TEU gestiegen.Einige Zugsysteme seien weggefallen, neue Importgeschäfte aber hinzugekommen.Die Rohstoffverkehre erzielten mit 2,2 Mio.