Hafen Antwerpen-Brügge schwimmt auf der Stahlwelle

Die mittlerweile sechs Stahl-Service-Center haben sich zu einer USP für das belgische Seehafen-Doppel entwickelt.

In Europa ist der Hafen Antwerpen-Brügge einer der bedeutendsten Knotenpunkte für den Import und Export von Stahl.2024 hat der Eisen- und Stahlumschlags im Vergleich zum Jahr davor um 3,7 Prozent auf 8,9 Mio.Tonnen zugenommen.„Rund 75 Prozent der Stückgutmenge, die bei uns be- und entladen wird, entfällt auf Stahl“, teilt Jean-Luc Helsmoortel, Key Account Manager International Business am Port of Antwerp-Bruges, in einem Interview mit der Österreichischen Verkehrszeitung mit.Dabei habe sich das Geschäft mit dem eisenhältigen Werkstoff im Verlauf der Jahre „gedreht“: Hatten die Exporte von Stahl früher 60 Prozent und die Importe 40 Prozent ausgemacht, „ist es jetzt genau umgekehrt mit 60 Prozent Import und nur noch 40 Prozent Export“, teilt Jean-Luc Helsmoortel mit.