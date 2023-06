Hämmerle und Kässbohrer arbeiten partnerschaftlich vereint

Vorarlberger Transportunternehmen beim Aufliegerhersteller aus Ulm auf Einkaufstour. Auch schwierigste Lasten durch Europa können so befördert werden.

Mit einer Flotte von 20 Lkw und 45 Aufliegern befördert die Firma Hämmerle Spezialtransporte aus Hard am Bodensee europaweit Brückenkonstruktionen, komplette Containerkrananlagen, Betonfertigteilprojekte, Holzleimbinderkonstruktionen, vollständig eingerichtete Zimmercontainer für Hotelanlagen, Laser- und CNC-Maschinen sowie noch vieles mehr.Zum Einsatz kommen bei Hämmerle Spezialtransporte Schwerlastfahrzeuge wie Tiefbetten, Tieflader und HD-Plattformen.Jetzt ist die Vorarlberger Transportfirma mit dem deutschen Aufliegerhersteller Kässbohrer aus Ulm eine Partnerschaft eingegangen.Hämmerle Spezialtransporte hat sich für Kässbohrer K.SPA M entschieden - eine von Kässbohrer entwickelte ausziehbare Schwerlastplattform in 3- und 4-Achs-Ausführung, die in verschiedenen Höhenoptionen erhältlich ist und mit Mega- und Standard-Lkw gekoppelt werden kann.