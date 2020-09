Günter Birnstingl wechselt zum Afrika-Spezialisten 3LOG

Die 2005 von Thomas Kopp gegründete 3LOG premium logistics GmbH ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen für Air-Express-Transporte, See- und Straßentransporte, Transportketten und Logistikdienstleistungen. Obwohl die Branche, geschwächt durch die weltweite Corona-Pandemie, vor enormen Herausforderungen steht, setzt der Unternehmer auf Expansion.

Ab September steigt mit dem früheren Managing Director der DHL Paket (Austria), Günter Birnstingl (57), ein erfahrener Logistiker als Managing Partner bei 3LOG premium logistics GmbH ein. „Ich sehe Corona als Chance. Wer jetzt in Know-how und kompetente Mitarbeiter investiert, der wird nach Corona als Gewinner aus der Krise hervorgehen“, begründet Thomas Kopp den Expansionsschritt.

Der Unternehmer ist überzeugt, mit Günter Birnstingl die richtige Verstärkung gefunden zu haben. Der Neuzugang soll den Kunden den Weg in die Digitalisierung ebnen und wertvolle Hilfe bei der Optimierung bestehender Logistik-Lösungen und der Erschließung neuer Märkte bieten.

Mit der im März 2018 neu gegründeten Africa Logistics by 3LOG und der Schwestergesellschaft Intercont logistics & trading ltd. in Tansania setzt 3LOG auf den Zukunftsmarkt Afrika. So prognostiziert das „Global Cities Institute“ der Universität in Toronto, dass Dar es Salaam bis 2100 die drittgrößte Stadt der Welt sein wird. Spätestens dann sollen in der tansanischen Metropole 73,7 Mio. Menschen und somit viermal so viel Leute leben wie heute.

Günter Birnstingl: „Logistik ist die Lebensader der modernen Wirtschaft. Während andere überlegen, ob sie überhaupt in Afrika investieren sollen, ist 3LOG schon auf dem Kontinent präsent. Als internationaler Logistik- und Transportdienstleister stehen wir unseren Kunden als neutraler und kompetenter Partner gerne für alle Transportthemen, selbstverständlich auch von und nach Afrika, zur Verfügung.“

Die in Wien ansässige 3LOG premium logistics GmbH bietet mit 15 Mitarbeitenden weltweite Transportlösungen für Pakete, Stückgüter, Teil- und Komplettladungen sowie Logistikdienste (Warehousing, Werbemittellogistik, Aktionsversand), Massenversand & Mailingaktionen, IT-Services für den Transport- und Logistikbereich und maßgeschneiderte Logistiklösungen an. 2019 wurde das Unternehmen von der Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit dem Exportpreis in Silber ausgezeichnet.

www.3log.at