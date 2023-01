GTT Greiwing elektrifiziert die Lkw-Vermietflotte

Als erster Anbieter in Europa bietet der Nutzfahrzeugvermieter GTT Greiwing seinen Kunden ab sofort elektrifizierte Sattelzugmaschinen (E-SZM) von vier verschiedenen Herstellern (Scania, DAF, Volvo und Designwerk) zur Miete an.Damit zeigt sich das Familienunternehmen als „Fortschrittmacher” in herausfordernden Zeiten steigender Energiepreise und sich verändernder Mobilität und berät seine Kunden markenunabhängig.Die jetzt erhältlichen ersten E-Sattelzugmaschinen sind Teil der GTT ZERO Strategie von GTT Greiwing.Das Ziel: Bis 2030 soll die Hälfte der ziehenden Einheiten emissionsfrei unterwegs sein.Das erweiterte Angebot markiert einen neuen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: Bereits seit rund 20 Jahren ist GTT Greiwing im Nutzfahrzeughandel und in der Vermietung aktiv.

