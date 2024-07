Gruber Logistics erprobt „grünen“ Schwerlastverkehr

Testfahrzeuge sollen ab 2026 zum Einsatz kommen. Projekt wird vom Austrian Institute of Technology (AIT) koordiniert und von der Europäischen Kommission finanziert.

Anfang Juli hat Gruber Logistics den Transport der Null-Emissions-Fahrzeugkabine vom Iveco-Werk in Ulm zum Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien abgewickelt.Das Südtiroler Logistikunternehmen zeichnet auch für die für das Jahr 2026 angesetzte halbjährige operative Projektphase von zwei emissionsfreien Schwerlastfahrzeugprototypen verantwortlich.Ziel des Projekts ist es, die „Entwicklung flexibler, modular aufgebauter und skalierbarer Antriebslösungen im Schwerlastbereich voranzutreiben“, teilt Gruber Logistics mit.Das Projekt wird vom sogenannten Horizon Europe-Rahmenprogramm der Europäischen Kommission finanziert.Der vom AIT koordinierte Zusammenschluss aus Gruber Logistics und 13 weiteren Partnern aus Industrie, Logistik und Forschung entwickelt zwei flexible, modulare und skalierbare Null-Emissions-Schwerlastfahrzeuge (ZE HDV).