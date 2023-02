Großinvestition von Aprojects im Hafen Antwerpen

Um 10 Mio. Euro entsteht ein Logistikzentrum mit einem Rekordkran in Nachbarschaft zu PSA Breakbulk.

Aprojects, ein internationaler Logistikdienstleister mit mehr als 15 Jahren Präsenz im Hafen von Antwerpen, errichtet ein nachhaltiges Logistikzentrum neben PSA Breakbulk (Kai 410).Die Zusammenarbeit mit dem Terminalbetreiber und dem Hafen Antwerpen-Brügge wurde am 31.Jänner unterzeichnet.Mit dem Projekt könne man in Zukunft ein One-Stop-Shop-Logistikkonzept anbieten, sagt Eric Clonen, CCO bei Aprojects.„Waren und Anlagen unserer internationalen Kunden, hauptsächlich Industrieunternehmen in Europa, setzen ihre Reise von Antwerpen zu neuen und innovativen Anwendungen fort.