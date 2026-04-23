Grimaldi Group würdigt 70 Jahre England-Verkehr 

Die kürzlich getaufte „Grande Inghilterra“ befördert auf ihrer Jungfernfahrt 6.500 Fahrzeuge und 800 Laufmeter rollende Fracht von China nach Brasilien und Antwerpen.

Am 22.April 2026 fand in Shanghai die Taufe und Übergabe der „Grande Inghilterra“ (dt.„England") statt.An der Zeremonie nahm auch eine Delegation von BAIC Foton International teil.Der chinesische Hersteller ist auf Nutzfahrzeuge, Pick-ups und Busse spezialisiert und nutzt die Dienste von Grimaldi als strategischen Logistikpartner für den Export nach Afrika, in den Persischen Golf, den Mittelmeerraum, nach Lateinamerika, Südostasien und Australien.