Grimaldi Group jetzt auch von Triest nach Patras

Die „Meeresautobahnen“ bieten immer mehr Möglichkeiten für den Transport von rollender Ladung in der Region Adria/Mittelmeer.

Gut ein Monat nach der Eröffnung ergänzt die Grimaldi Group die RoRo-Linie Trieste-Ambarli um einen Zwischenstopp im Hafen Patras.Mit diesem Schritt entsteht eine direkte Verbindung zwischen Griechenland und der Türkei und wird die Anbindung beider Länder an Italien ausgebaut.Der neue Dienst Triest-Patras-Ambarli geht am 23.Oktober in Betrieb, zum Einsatz kommen die „Eco Mediterranea“ und „Eco Malta“.Die zwei Hybrid-RoRo-Schiffe mit einer Transportkapazität von jeweils über 500 Aufliegern können die CO2-Emissionen pro Ladeeinheit im Vergleich zu ihren Vorgängern halbieren und während der Hafenaufenthalte auf null reduzieren.