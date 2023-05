Grüne Zustellung der Post wird immer gefragter

Staatssekretär Florian Tursky vergibt Zertifikate für CO2-neutrale Lieferung. Post setzt große Schritte in Richtung Digitalisierung.

Bild: Österreichische Post / (v.l.): Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, Florian Tursky, Staatsekretär für Digitalisierung, Informationstechnologie und Telekommunikation, Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin an der Universität Wien und wissenschaftliche Direktorin von Urban Human, und Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.

Um ihren CO2-Fußabdruck schrittweise zu verbessern, hat die Österreichische Post vor mehr als zehn Jahren die Initiative „CO2 NEUTRAL ZUGESTELLT“ gestartet.Denn für das Logistikunternehmen ist der Transport der größte Hebel zur Reduktion von CO2-Emissionen.Die Zusteller*innen liefern jedes Jahr fünf Milliarden Sendungen an knapp 4,8 Millionen Haushalte und Unternehmen.Auf ihren Zustellwegen umrunden sie dabei in Summe mehrfach die Erde – zu Fuß, mit dem E-Fahrrad, E-Mopeds, Transportern und Lkw Berechnung und Kompensation der CO2-Emissionen werden jährlich durch den TÜV Austria überprüft und die CO2-neutrale Zustellung bestätigt.Anschließend übergibt die Post die beliebten „CO2 NEUTRAL ZUGESTELLT“-Zertifikate an ihre Geschäftskund*innen.