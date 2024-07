Google: GoGreenPlus von DHL für weltweiten Versand

Der US-Technologiekonzern investiert in nachhaltigen Flugkraftstoff zur Reduzierung der Emissionen beim Lufttransport.

Google hat eine Vereinbarung zur Nutzung des GoGreen-Plus-Service von DHL Express mit nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF) geschlossen.Die Initiative umfasst den Expressversand von Produkten der Devices & Services-Einheit des Technologieriesen in Amerika, Asien und Europa.„Wir haben uns das Ziel gesetzt, die Emissionen aus dem Betrieb und der gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 auf netto null zu reduzieren.Die Optimierung der weltweiten Transporte ist dabei eine entscheidende Maßnahme“, sagt Omar Molina, Director of Global Transportation bei Google.Das SAF-Programm bezeichnet er als Schritt in die richtige Richtung.