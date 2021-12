GO! Express & Logistics: Es weihnachtet sehr

Rechtzeitig zum Start in die Adventszeit sind sie wieder unterwegs - die Weihnachtsfahrzeuge von GO! Express & Logistics.Ende November hat der Bonner Express- und Kurierdienstleister einen Teil seiner Flotte mit dem diesjährigen GO! Weihnachtsmotiv bekleben lassen.„Nachdem wir bereits 2020 mit einem Praxistext in ausgewählten Städten den Menschen in der hektischen und auch noch coronabedingt besonders turbulenten Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollten, haben wir in diesem Jahr nachgelegt.Wir konnten 25 Stationen und Unternehmer gewinnen, die ihre Fahrzeuge für unsere Aktion zur Verfügung stellen“, sagt Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Deutschland.Wie bereits 2020 ist durch die anhaltende Corona-Pandemie auch im jetzigen Weihnachts- und Jahresendgeschäft mit erneut hohen Sendungsmengen zu rechnen.

