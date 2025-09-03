Weiter USA-Versand für heimische Unternehmen

03.09.2025

Seit 29. August erhebt die US-Zollverwaltung auf jede Warensendung Zölle und Abgaben; die zollfreie Einfuhrgrenze für Waren bis 800 USD entfällt.

Weiter USA-Versand für heimische Unternehmen Bild: GLS-Valery Kloubert
Österreichische Unternehmen können ihre Pakete weiterhin in die USA verschicken und über das eigene Netzwerk von GLS US zustellen lassen.Darauf weist der Paketdienstleister GLS Austria in einer Aussendung hin.„Für viele heimische Unternehmen ist der US-Markt unverzichtbar.Sie brauchen jetzt Planungssicherheit – und genau die bieten wir“, informiert Christian Schöninger, Managing Director GLS Austria.„Wir haben seit jeher die passenden digitalen Prozesse im Einsatz.

