Glänzender Nachwuchs bei Berufsstaatsmeisterschaften

Nur 0,2 Prozentpunkte trennten die jungen Speditionskaufleute Nadine Pressl (Steiermark) und Aaron Bichler (Tirol) im Finale der Berufsstaatsmeisterschaften AustrianSkills in Salzburg.Deshalb entschied die Jury, dass es heuer zwei Staatsmeister gibt.Mit dem dritten Platz schaffte es die Niederösterreicherin Charline Labes ebenfalls aufs Podest.Sie rückt damit ins Austro-Team für die Berufseuropameisterschaften EuroSkills Herning 2025 in Dänemark nach, an denen Aaron Bichler altersbedingt nicht mehr teilnahmeberechtigt ist.Die Bestplatzierten aus 29 Berufen werden Österreich bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2024 in Lyon (Frankreich, 10.

