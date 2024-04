Generationswechsel bei der Spedition Ontime Logistics

2001 von Kurt Posch und Roland Schäffner gegründet, beschäftigt Ontime Logistics mehr als 100 Mitarbeitende an fünf Standorten in Österreich.Nun haben Posch und Schäffner die Geschäftsführung an ihre Söhne Tassilo (29) und Moritz (28) übergeben, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Strukturen des Familienunternehmens mit Hauptsitz in Salzburg zwar laufend zu verbessern, aber dem Anspruch der Väter, „immer nah beim Kunden zu sein“, dennoch treu zu bleiben. Kombiniert mit dem Vorsatz, Lieferungen möglich zu machen, die andere Logistiker nicht wunschgemäß bewerkstelligen können, fokussierten die Firmengründer Kurt Posch und Roland Schäffner von Anfang an auf den Transport heikler und zeitkritischer Waren.Ziel war und ist es, für jeden Kunden aus der verladenden Wirtschaft, aber auch anderen Bereichen wie Kunst und Kultur die ideale Logistik-Lösung zu finden.Neben dem Stammsitz in Bergheim bei Salzburg bestehen weitere Standorte in Linz, Innsbruck, Graz und Wien.

