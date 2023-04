Gebrüder Weiss verstärkt Präsenz in den USA

Neues Air & Sea-Büro in Miami und größeres Head Office mit weiterem Logistiklager in Chicago.

Gebrüder Weiss erweitert seine Präsenz in den USA mit der Eröffnung eines Luft- und Seefracht-Büro in Miami, Florida.Der neue Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens, einem der volumenstärksten Umschlagsplätze des Landes.Aktuell beschäftigt das Unternehmen in Miami sechs Mitarbeitende.Unter der Leitung von Marcin Gonzalez soll der Standort weiterwachsen und zu einem Gateway für Transporte in die Lateinamerikanischen Märkte ausgebaut werden.„Miami ist ein zentrales Logistikdrehkreuz für Transporte von und nach Lateinamerika, Europa, Asien und in die Karibik“, erklärt Mark McCullough, Landesleiter USA bei Gebrüder Weiss.