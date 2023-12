Gebrüder Weiss und Honold kooperieren seit 35 Jahren

Seit 35 Jahren gehört die deutsche Honold Logistik Gruppe zu den starken Partnern von Gebrüder Weiss – ein großes Jubiläum für beide Seiten.Die beiden Familienunternehmen arbeiten seit 1988 im deutschen und europäischen Landverkehr zusammen, nutzen gegenseitig ihre Ressourcen und Expertise in lokalen Märkten.Während Honold das Gebiet rund um Neu-Ulm abdeckt, bedient Gebrüder Weiss Kunden in Österreich, in der Schweiz und in Osteuropa. „Gerade in Zeiten, in denen dynamische Marktveränderungen an der Tagesordnung sind, ist eine solch langjährige Partnerschaft alles andere als selbstverständlich.Gleichzeitig ist sie ein Beleg für gegenseitiges Vertrauen, gutes Teamwork und gemeinsame Ziele“, betont Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

