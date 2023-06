GW übernimmt B+A Luft- und Seefrachtspedition

Die 20 Mitarbeitenden des Nürnberger Unternehmens bleiben an Bord; auch an der Firmierung wird festgehalten.

Bild: Gebrüder Weiss - Hesse / Robert Stahlschmidt, Landesleiter Air & Sea Deutschland bei Gebrüder Weiss (links), und Andreas Tylewski, Geschäftsführer B+A, bei der Vertragsunterzeichnung in Nürnberg.

Der weltweit agierende Full-Service-Logistiker Gebrüder Weiss hat mit Wirkung zum 27.Juni die B+A Luft- und Seefrachtspedition GmbH in Nürnberg übernommen und damit sein deutsches Netzwerk erweitert.Die neue 100%ige Tochtergesellschaft ist spezialisiert auf den Import und Export von Sammelgutcontainern zwischen Asien und Deutschland.Sie wird in das Netzwerk von Gebrüder Weiss integriert.„Die langjährige Expertise von B+A im Luft- und Seefrachtgeschäft ist eine optimale Ergänzung für die bestehende Gebrüder Weiss-Niederlassung in Nürnberg, die bislang schwerpunktmäßig auf den Bereich Landverkehr und Logistik ausgerichtet war.