Gebrüder Weiss schließt logistische Lücke in Bayern

Bild: Gebrüder Weiss-Schwarzenbach / Bei der Vertragsunterzeichnung in Konradsreuth (v.l.): Ralf Amm, Geschäftsführer Amm GmbH & Co KG Spedition, Alexander Prittig, Niederlassungsleiter amm logistics, und Werner Dettenthaler, Geschäftsführer Landverkehr Deutschland bei Gebrüder Weiss

Nach der kürzlichen Übernahme des Logistikunternehmens Wedlich in Bayreuth hat Gebrüder Weiss jetzt den nächsten Zukauf in Oberfranken fixiert.Mit Jahresbeginn 2024 erwirbt der österreichische Logistiker den Standort Konradsreuth der Spedition Amm, der künftig unter der Marke Gebrüder Weiss auftreten wird.Der Standort in der Nähe von Hof wird in seiner bisherigen Struktur in den deutschen Stückgutkooperationen Cargoline und NG.network weitergeführt und an das Netzwerk des internationalen Logistikunternehmens angeschlossen.Die Jobs der 180 Mitarbeitenden bleiben erhalten.