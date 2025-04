Gebrüder Weiss bringt Oper auf die Reise in die USA

Einen renommierten Auftrag hat der internationale Transport- und Logistikkonzern Gebrüder Weiss an Land gezogen: Das Vorarlberger Unternehmen „übersiedelt“ die Oper „Chowanschtschina“ des russischen Komponisten Modest Mussorgski von den Salzburger Osterfestspielen in die USA.Ziel ist die Metropolitan Opera (MET) in New York, welche die komplette Inszenierung des unvollendet gebliebenen Musikwerks erworben und in ihren Spielplan aufgenommen hat.Der Auftrag umfasst den Transport von Bühnenbildern und Requisiten – verstaut in 18 großen Seecontainern.Die Durchführung übernimmt das Gebrüder Weiss Air & Sea Team in Salzburg gemeinsam mit der Abteilung „Messe und Möbel“ aus Wien, die auf internationale Kulturtransporte spezialisiert ist.„Ein Projekt dieser Größenordnung erfordert eine zeitlich exakte Planung und enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten“, erklärt Maria Naglseder, Projektleitung Air & Sea Salzburg bei Gebrüder Weiss.

