Gebrüder Weiss reagiert auf Nearshoring aus Mexiko

Eineinhalb Jahre nach der Eröffnung einer Niederlassung in El Paso (Texas) zeigt Gebrüder Weiss nun auch in Laredo Flagge – dem größten Umschlagplatz für mexikanische Importe.Damit stellt sich das internationale Transport- und Logistikunternehmen auf das steigende Handelsvolumen zwischen den USA und Mexiko ein.Das neue Team sitzt in Laredo direkt an der Schnittstelle zwischen den beiden Ländern.„Allein hier werden 40 Prozent des Handels zwischen den USA und Mexiko abgewickelt", erklärt Mark McCullough, Landesleiter Nordamerika bei Gebrüder Weiss.Den daraus entstehenden Transportbedarf deckt Gebrüder Weiss mit grenzüberschreitenden und US-weiten Lieferverkehren ab.

