Gebrüder Weiss macht Standort Straubing zukunftsfit

Bild: Gebrüder Weiss / An der Eröffnungsfeier geben das Team von Gebrüder Weiss Peak Evolution und Studierende der ETH Zürich Politikern und Kunden einen Einblick in die Zukunft der Mobilität. Hinten: der Solar-Truck, der Ende 2023 in Chile einen neuen Höhenweltrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt hat. Ganz vorne: das Solarauto, mit dem Studierende der ETH Zürich im Herbst 2023 ausschliesslich mit Solarstrom Australien durchquerten. Gebrüder Weiss unterstützte beide Projekte als Logistikpartner und Hauptsponsor.

Rund 150 Mio.EUR hat der Logistikdienstleister Gebrüder Weiss in den vergangenen fünf Jahren in Bayern investiert.In diesem Betrag enthalten sind auch die Ausgaben für den Ausbau der Niederlassung Straubing.Die Fertigstellung von Bauabschnitt 1 ist ein erster Meilenstein bei der Entwicklung dieses Gebrüder Weiss-Standorts zu einem Hauptknotenpunkt in Ostbayern.„In Zukunft werden wir alle Linienverkehre in Niederbayern und der Oberpfalz gebündelt über die Niederlassung Straubing abwickeln“, erklärte Wolfram Senger Weiss, Vorsitzender der Geschäftsführung, im Rahmen der Eröffnung.