Gebrüder Weiss jetzt mit drei Australien-Standorten

Mit dem neuem Air & Sea-Büro in Brisbane baut der Logistiker sein Netzwerk in der asiatisch-pazifischen Wachstumsregion aus.

Gebrüder Weiss eröffnet in der australischen Stadt Brisbane an der Pazifikküste ein neues Air & Sea-Büro.Nach Sydney und Melbourne ist dies nunmehr der dritte Standort, den der internationale Logistiker in „Down Under“ betreibt.Wichtigster Umschlagsplatz in Brisbane ist der Containerhafen, der mit einem Rekordumschlag von 1,56 Mio.TEU (2022) eine bedeutende Rolle im internationalen Handel spielt.„Beim Ausbau unserer Präsenz in Australien ist die Eröffnung von Brisbane ein weiterer wichtiger Schritt.