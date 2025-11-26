Gebrüder Weiss in China weiter auf Wachstumskurs

Ausbau der Lagerlogistik inklusive Speziallösungen im Bereich E-Fulfillment bzw. E-Commerce bringt neue Kunden.

Bild: Gebrüder Weiss / Auch temperaturgeführte Transporte und Pharmalogistik gehören zum Serviceangebot. Hier: Das Lager in Shanghai.

Gebrüder Weiss blickt im Fernen Osten optimistisch in die Zukunft.Die chinesische Landesorganisation bleibe 2025 ein Garant für Umsatzwachstum.Besonders der boomende E-Commerce-Sektor treibe die positive Entwicklung voran, teilt das Logistikunternehmen mit.Für das Geschäftsjahr 2024 weist Gebrüder Weiss in Greater China einen Umsatz von rund 330 Mio.EUR aus.