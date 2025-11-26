Gebrüder Weiss in China weiter auf Wachstumskurs

26.11.2025

Ausbau der Lagerlogistik inklusive Speziallösungen im Bereich E-Fulfillment bzw. E-Commerce bringt neue Kunden.

Gebrüder Weiss in China weiter auf Wachstumskurs Bild: Gebrüder Weiss / Auch temperaturgeführte Transporte und Pharmalogistik gehören zum Serviceangebot. Hier: Das Lager in Shanghai.
Gebrüder Weiss blickt im Fernen Osten optimistisch in die Zukunft.Die chinesische Landesorganisation bleibe 2025 ein Garant für Umsatzwachstum.Besonders der boomende E-Commerce-Sektor treibe die positive Entwicklung voran, teilt das Logistikunternehmen mit.Für das Geschäftsjahr 2024 weist Gebrüder Weiss in Greater China einen Umsatz von rund 330 Mio.EUR aus.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Flughafen Wien AG verwirft Pläne für Projekt 3. Piste

Massiv gestiegene prognostizierte Baukosten und geänderte Rahmenbedingungen werden vom Vorstand als Ursachen genannt.

26.11.2025

Red Bull KTM Factory Racing setzt weiter auf DHL Express

Gemeinsam teilen die Partner seit 17 Jahren den gleichen Antrieb nach Exzellenz, Effizienz und Innovation.

25.11.2025

Emirates SkyCargo erprobt die Zustellung mit Drohnen

In Abu Dhabi hat die Airline eine Grundsatzvereinbarung mit dem Hersteller LODD getroffen. Erster Testflug ist erfolgreich verlaufen.

25.11.2025
Anzeige