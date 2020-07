Gebrüder Weiss gewinnt erneut den BCM Award

Ausgezeichnet wurde ,,ATLAS – The World in Motion“, ein Produkt der Gebrüder Weiss-Kommunikationsabteilung unter der Leitung von Frank Haas in Zusammenarbeit mit der Agentur Groothuis

Bereits zum dritten Mal hat das Logistikunternehmen mit seinem Kundenmagazin „ATLAS“ Gold beim renommierten Best of Content Marketing Award gewonnen.

Damit konnte sich das Unternehmen zum dritten Mal gegen die hochkarätige Konkurrenz im Bereich der B2B-Printmagazine durchsetzen.

In diesem Jahr fand die Bekanntgabe der Preisträger als Online-Live-Sendung ohne Publikum statt.

Die preisgekrönte Ausgabe steht unter dem Motto ,,Normal“. Die darin enthaltenen Reportagen, Interviews und Geschichten setzen sich mit der Fragestellung auseinander: Was ist normal, und müssen wir überhaupt normal sein? Die Reportagen beschäftigen sich nicht nur mit den eigenen Inhalten aus den verschiedenen Ländern, in denen Gebrüder Weiss präsent ist. Sie geben auch Einblicke über die Grenzen des Unternehmens hinaus, zum Beispiel in die Normalität aus der Perspektive der Soziologie, der Medizin oder der Tierverhaltensforschung.

So hieß es in der Begründung der Jury für den BCM-Award: ,,Sehr modernes Design kombiniert mit einer fotografischen Sprache, die authentisch wirkt. Erfrischend, gewagt und nicht ständig um sich selbst kreisend“.

Mit rund 700 Einreichungen ist der Best of Content Marketing Award der größte Wettbewerb für inhaltsorientierte Unternehmenskommunikation in Europa. Seit 2003 verleiht das CMF (Content Marktet Marketing Forum) den Preis gemeinsam mit seinen Medienpartnern Horizont, Lout und Cp Monitor.

Bereits in den Jahren 2014 und 2019 gewann Gebrüder Weiss mit seinem Kundenmagazin Gold und wurde zusätzlich mit dem ,,Grand Prix“ für besonders herausragende Arbeiten im Jahr 2019 ausgezeichnet.

