Gebrüder Weiss eröffnet Niederlassung in Straubing

Mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Straubing Anfang Oktober dieses Jahres geht der internationale Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss einen weiteren Schritt bei der Verdichtung des eigenen Landverkehrsnetzes in Süddeutschland.Grundlage für den Standort im niederbayerischen Wirtschaftszentrum ist eine neu erworbene Bestandsimmobilie im Gewerbegebiet am Sachsenring mit einer Fläche von 45.000 m².„Innerhalb unseres wachsenden süddeutschen Landverkehrsnetzes werden wir Straubing zu einem Knotenpunkt ausbauen, an dem Unternehmen aus der Region auf das gesamte Serviceportfolio von Gebrüder Weiss zugreifen können“, kündigt Wolfram Senger-Weiss an, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.Mittelfristig werde sein Unternehmen am neuen Straubinger Standort 60 bis 80 neue Jobs in allen speditionellen Einsatzbereichen bereitstellen, langfristig bis zu 120.

