Gebrüder Weiss: Digitaler, gestraffter Prozess in den USA

Gebrüder Weiss hat die Integration von 3Gtms, dem modernen 3G-Transportmanagementsystem (TMS), und CargoWise, einer führenden globalen Logistikplattform, umgesetzt.Das Projekt nutzt 3Gtms zur Steuerung der inländischen Frachtbedürfnisse des Unternehmens und CargoWise für internationale Speditionsgeschäfte.Die Integration bietet einen digitalen, gestrafften Prozess zwischen dem internationalen Speditionsmodul von CargoWise und mehreren inländischen Landverkehrsanbietern.Das System wurde zuerst in der Niederlassung von Gebrüder Weiss in Atlanta eingeführt und anschließend an allen sieben US-Standorten des Unternehmens implementiert.„Die kommerzielle Integration zwischen CargoWise und 3Gtms hat es uns ermöglicht, internationale Luft- und Seefracht zusammen mit nationaler Fracht nahtlos zu verwalten", erklärt Kate Leatherbury, Director - Domestic Transportation Solutions von Gebrüder Weiss.

