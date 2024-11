Gebrüder Weiss: 25 Jahre im Land der aufgehenden Sonne

Logistiker wickelt seit einem Vierteljahrhundert Exporte „Made in Japan“ ab. Drei Standorte in Tokio, Osaka und Nagoya.

Gebrüder Weiss blickt auf 25 Jahre Luft- Seefrachttransporte in Japan zurück.„Die Entscheidung, in Japan Fuß zu fassen, hat sich als langfristig richtige Strategie erwiesen.Die Unternehmen im Inselstaat produzieren für Empfänger in der ganzen Welt.Ihre Güter sind daher in zahlreichen Lieferketten im Gebrüder Weiss-Netz zu finden“, erklärt Michael Zankel, Regionalleiter Ostasien/Ozeanien bei Gebrüder Weiss.Dank seiner starken industriellen Basis hatte sich Japan bis Ende der 1980er Jahre zu einer der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt und nimmt heute gemessen am Bruttoinlandsprodukt den vierten Platz ein.