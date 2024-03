Garbe holt Franz Kastner als neuen Österreich-Chef

Garbe Industrial Real Estate, einer der führenden Spezialisten für Logistik-, Unternehmens- und Technologieimmobilien in Deutschland und Europa, treibt die Expansion in Österreich voran.Dafür wurde Franz Kastner (39) zum Geschäftsführer der 2022 gegründeten Garbe Industrial Real Estate Austria bestellt.Das Team von Garbe in Österreich wird zudem durch Maximilian Grantner, ebenfalls von CBRE und Spezialist für Grundstücke und Vermietungen, sowie Matthias Strobl, vormals Investment Manager bei LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft mbH, verstärkt.Die drei ergänzen Jennifer Schödl und Maximilian Rameis, die bereits als technische bzw.kaufmännische Projektentwickler für das Unternehmen tätig sind.

