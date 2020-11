Garbe Industrial Real Estate entwickelt erstes Projekt in Tschechien

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH bereitet ihre erste Projektentwicklung in Tschechien vor. Dazu hat der Spezialist für Logistik-, Industrie- und Technologieimmobilien ein 64.000 m² großes Grundstück in Chomutov erworben. Die Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern liegt etwa 20 Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt.

Das Areal wurde zuvor als städtischer Bauhof genutzt. Die bei dem Rückbau anfallenden Betonteile sollen vor Ort recycelt und als Tragschicht für den 32.000 m² großen Neubau genutzt werden. Geplanter Baubeginn ist im Sommer 2021.

„Der Grundstückskauf ist der erste Schritt auf unserem Weg zur Expansion in Mittel-und Osteuropa“, erklärt Martin Polák, Geschäftsführer Central Eastern Europe bei Garbe Industrial Real Estate. Bislang hat sich der Hamburger Logistikimmobilienentwickler auf die Märkte in Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlanden konzentriert. Dass die Wahl für die erste Projektentwicklung außerhalb Westeuropas auf Tschechien fiel, hängt unter anderem mit den Wachstumsperspektiven zusammen. „Der Logistiksektor gehört zu den dynamischsten Wirtschaftszweigen des Landes“, betont Martin Polák.

„Mit der Immobilie wollen wir Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Logistik und E-Commerce ansprechen“, erklärt Martin Polák. Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahn D 7. Sie verbindet Chomutov in südlicher Richtung mit Prag und in nördlicher Richtung mit der deutsch-tschechischen Grenze. Von dort sind es über die Bundesstraße 174 rund 40 Kilometer bis Chemnitz und 130 Kilometer bis Leipzig.

Christopher Garbe, Geschäftsführer von Garbe Industrial Real Estate, kommentiert: „Die Expansion in die CEE-Region ist für uns ein wichtiger Schritt in unserer organischen Wachstumsstrategie. Polen, Tschechien und die Slowakei haben in Zentral- und Osteuropa die größten Wachstumsraten im Bereich des E-Commerce.“ Die Garbe Industrial Real Estate GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist einer der führenden Anbieter und Manager von Logistik-, Unternehmens-und Technologieimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen agiert als unabhängiger Kooperationspartner für Transport-und Logistikdienstleister, Handel und produzierendes Gewerbe und entwickelt, kauft bzw. verkauft, vermietet, verwaltet und finanziert Gewerbeimmobilien.



www.garbe-industrial.de