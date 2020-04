Garant Tiernahrung expandiert am Standort Aschach an der Donau

Die Garant-Tiernahrung investiert am Standort Aschach an der Donau (OÖ) rund 2,7 Mio.Euro in die Errichtung einer innovativen Leinsaat-Produktionsanlage.Dabei handelt es sich um die erste Verarbeitungsstätte dieser Art in ganz Mittel- und Osteuropa.Der dabei entstehende Futterzusatz wird in der Ernährung heimischer Nutztiere zukünftig eine wichtige Rolle spielen.Eine Besonderheit der Anlage ist, dass diese nicht nur Leinsaat auf höchstem Qualitätsniveau aufbereiten kann, sondern auch Sojabohnen.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login