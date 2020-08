Frank Appel: „In der Krise zeigt sich die Bedeutung der Logistik“

Der weltweite Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group navigiert sicher durch die Krise und sieht sich auch für die Zeit nach der Pandemie gut gerüstet. „Wir können mit Stolz sagen: Wir haben die Krise bisher gut gemeistert. Sie zeigt, wie robust Deutsche Post DHL Group ist“, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel auf der Hauptversammlung des Konzerns.

In der Krise habe sich die Bedeutung der Logistik als Rückgrat der weltweiten Wirtschaft besonders deutlich gezeigt, sagte Frank Appel. „Im Normalfall nimmt man Logistik kaum wahr, weil alles läuft. Was wir an Logistik haben, erkennen wir erst in einer solchen Situation.“

Deutsche Post DHL Group leiste einen elementaren Beitrag zur Bewältigung der Krise. Mit dem weltweiten Transport von Medikamenten, Schutzausrüstung und medizinischen Geräten sowie dem Aufrechterhalten von Handelsströmen halte der Konzern „die Welt am Laufen“, so der Vorstandsvorsitzende. „Ohne uns stehen die Fabriken still. Wir versorgen die Menschen. Nie zuvor wurde unsere Arbeit so dringend gebraucht.“

Entsprechend zuversichtlich äußerte sich Frank Appel mit Blick auf die im Juli ausgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie die mittelfristigen Finanzziele: „Wir haben an vielen Stellen die richtigen Maßnahmen getroffen. Deutsche Post DHL Group wird gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.“

