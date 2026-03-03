Fr. Meyer’s Sohn übernimmt kanadische CFT Corporation

03.03.2026

Die Transaktion unterstreicht das Engagement von FMS für strategisches Wachstum in wichtigen internationalen Märkten.

Fr. Meyer’s Sohn übernimmt kanadische CFT Corporation Bild: CFT Corporation-Facebook
Der global tätige Logistiker Fr.Meyer’s Sohn (FMS) baut seine Kompetenzen im Bereich Agrarprodukte weiter aus.Dazu erwirbt das Hamburger Traditionsunternehmen die kanadische CFT Corporation (CFT).Die Spedition mit Sitz in Toronto gilt als ausgewiesener Experte in der nordamerikanischen Agrarlogistik.Fr.

