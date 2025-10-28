Flughafen Wien: Rückkehr der größten Airline Skandinaviens 

28.10.2025

SAS Scandinavian Airlines reaktiviert die Route zwischen Wien und Kopenhagen mit Anschlüssen zum Langstreckennetz nach Nordamerika und Asien.

Flughafen Wien: Rückkehr der größten Airline Skandinaviens  Bild: Flughafen Wien
Nach sieben Jahren Pause kehrt SAS Scandinavian Airlines an den Flughafen Wien zurück.Geflogen wird zwölfmal pro Woche zum Drehkreuz in Kopenhagen.Der Erstflug fand am 26.Oktober statt.Skandinavien zählt zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas und die neue Verbindung nach Kopenhagen bringt die beiden Städte der noch näher zusammen.

