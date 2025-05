Flughafen Wien hebt mit neuem Logistikzentrum ab

Über das Gebäude, welches direkt an das Airport-Vorfeld angebunden ist, werden künftig über 100 Outlets in den Terminals mit Waren versorgt.

Bild: Flughafen Wien / Von links: Lorenzo Belicchi, Executive Vice President Europe von Bradford Airport Logistics, Philipp Ahrens, Senior Vice President Center Management am Flughafen Wien und Geschäftsführer der Vienna Airport Logistics GmbH, Flughafen Wien-Vorstände Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, David Fitzgerald, CEO von Bradford Airport Logistics und DI Stefan Kovacs, Senior Vice President Planung, Bau und Bestandsmanagement am Flughafen Wien setzten den Spaten zur Errichtung des neuen Zentrallogistikzentrums.

Am Flughafen Wien ist am 26.Mai der Spatenstich zum Bau eines Zentrallogistikzentrums für Shops und Restaurants erfolgt.Ab 2027 werden mehr als 100 Geschäfte und Gastronomiebetriebe in den Terminals direkt über diese neue Einrichtung beliefert.Errichtet wird das Gebäude von der Baumanagement-Abteilung des Flughafen Wien auf einer etwa 6.000 m² großen Fläche nahe des General Aviation Centers.