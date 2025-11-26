Flughafen Wien AG verwirft Pläne für Projekt 3. Piste

26.11.2025

Massiv gestiegene prognostizierte Baukosten und geänderte Rahmenbedingungen werden vom Vorstand als Ursachen genannt.

Flughafen Wien AG verwirft Pläne für Projekt 3. Piste Bild: Flughafen Wien AG
Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG gestern beschlossen, das geplante Projekt 3.Piste nicht weiter zu verfolgen.Ungeachtet dessen könne der Vienna International Airport (VIE) mit den geplanten Ausbauten der Terminalkapazität und dem bestehenden 2-Pisten-System auch in Zukunft weiter wachsen und bis zu 52 Mio.Passagiere pro Jahr abfertigen, wird in einer Pressemitteilung betont.Neben den auf rund 2 Mrd.

