Flughafen Linz soll weiter Tor zur Welt für den Export bleiben

Wirtschaftstreibende wollen Verantwortung übernehmen und für eine entsprechende Auslastung sorgen.

Für Oberösterreich als Wirtschafts- und Exportbundesland Nr.1 ist die bestmögliche Anbindung an die internationalen Märkte unerlässlich.Darum setzt die Landesregierung alles daran, die direkte Anbindung des Flughafen Linz an das internationale Drehkreuz Frankfurt wiederherzustellen.„Die Ausschreibung der Verbindung Linz-Frankfurt ist fertiggestellt, wir warten noch auf die Zustimmung aus Brüssel“, berichtet Wirtschafts-Landesrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Linz Markus Achleitner. „Nach einer erfolgreichen Wiederaufnahme der Flugverbindung nach Frankfurt ist es wichtig, dass diese auch entsprechend ausgelastet wird.