Flughafen Linz soll weiter Tor zur Welt für den Export bleiben

28.10.2025

Wirtschaftstreibende wollen Verantwortung übernehmen und für eine entsprechende Auslastung sorgen.

Flughafen Linz soll weiter Tor zur Welt für den Export bleiben Bild: Flughafen Linz
Für Oberösterreich als Wirtschafts- und Exportbundesland Nr.1 ist die bestmögliche Anbindung an die internationalen Märkte unerlässlich.Darum setzt die Landesregierung alles daran, die direkte Anbindung des Flughafen Linz an das internationale Drehkreuz Frankfurt wiederherzustellen.„Die Ausschreibung der Verbindung Linz-Frankfurt ist fertiggestellt, wir warten noch auf die Zustimmung aus Brüssel“, berichtet Wirtschafts-Landesrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Linz Markus Achleitner. „Nach einer erfolgreichen Wiederaufnahme der Flugverbindung nach Frankfurt ist es wichtig, dass diese auch entsprechend ausgelastet wird.

Auch interessant

Flughafen Wien: Rückkehr der größten Airline Skandinaviens 

SAS Scandinavian Airlines reaktiviert die Route zwischen Wien und Kopenhagen mit Anschlüssen zum Langstreckennetz nach Nordamerika und Asien.

28.10.2025

DHL Global Forwarding startet Zollinnovation für US-Importe

Neuer Service ist Teil einer umfassenderen Strategie, Einzelhändler mit skalierbaren, technologiegestützten Logistiklösungen zu unterstützen.

27.10.2025

Flughafen Shanghai: Swissport geht bei Cargo an Bord

Gemeinsam mit Partnern übernimmt der Airport-Logistiker die Verantwortung für den Betrieb des Frachtterminals am zweitgrößten Luftfrachtdrehkreuz der Welt.

24.10.2025
