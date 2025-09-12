„Flughafen Linz ist ein wesentlicher Standortfaktor“

Ziel bleibt die bestmögliche Anbindung des Wirtschafts- und Industriestandortes Oberösterreich an die internationalen Märkte.

Die Wiederherstellung der Anbindung an den Hub Frankfurt hat für die nachhaltige Absicherung des Linzer Flughafens oberste Priorität.Zu diesem Schluss kommt die Zukunftsstrategie für den Airport, die am Mittwoch in der Sitzung des Flughafen-Aufsichtsrats diskutiert worden ist.Dazu werde es auch seitens des Landes OÖ eine Ausschreibung der Verbindung Linz-Frankfurt geben.Die Realisierbarkeit dieses Vorhabens sei aber auch von externen Faktoren abhängig.Konkret müsse eine allenfalls erforderliche Anschubfinanzierung seitens des Landes EU-rechtskonform sein, stellte Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung fest.