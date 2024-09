Flughafen Budapest bekommt weitere Asien-Verbindung

Die Fluggesellschaft Hong Kong Air Cargo startet einen Frachtliniendienst in die ungarische Hauptstadt.

Hong Kong Air Cargo nimmt eine neue reine Frachtflugverbindung zwischen Hongkong und Ungarn in ihr Programm auf.Zwei Flüge pro Woche werden auf der Strecke mit einem Airbus A330-200F Frachtflugzeug durchgeführt.Budapest ist damit das fünfte neue Ziel von Hong Kong Air Cargo in diesem Jahr, wodurch das internationale Streckennetz des Unternehmens weiter ausgebaut und Hongkongs Position als internationales Frachtdrehkreuz gestärkt wird.Mit einem Rekordfrachtaufkommen von 201.000 Tonnen im Jahr 2023 ist Budapest Airport ein bedeutsames Frachtdrehkreuz in Mittel- und Osteuropa.