Flughafen Brüssel: Cluster-Partner im Kampf gegen Krebs

20.01.2026

Vom Brussels Airport starten lebensrettende Proben zur Analyse in die USA. Lieferungen sind Teil eines logistischen Spezialprojekts.

Flughafen Brüssel: Cluster-Partner im Kampf gegen Krebs Bild: Brussels Airport
Am Flughafen Brüssel läuft zurzeit eine – aus medizinischer und logistischer Sicht gleichermaßen – vielleicht richtungsweisende Versuchsreihe: Zur Bekämpfung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen sind seit November 2025 zehn Testlieferungen von Zell- und Blutproben gesunder Spender an Bord von Langstrecken-Jets nach Dallas im US-Bundesstaat Texas gestartet.Die Lieferungen sind ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten „Precision Therapy Logistics Gateway“ (PTLG)-Projekts.Dabei will man herausfinden, wie menschliche Zell-, Gen- oder Blutproben weltweit sicher und schnell transportiert werden können.Auch wird versucht, die Risiken innerhalb bestehender logistischer Prozesse zu minimieren.Empfänger der in Brüssel abgeschickten Spezialfracht ist der BioLabs Pegasus Park, ein Biotech-Cluster in Dallas.

