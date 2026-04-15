Flüsse, Kanäle und Häfen brauchen viel Geld und Personal

Deutschlands Infrastruktur an den Binnenwasserstraßen hat einen massiven Investitionsschub nötig.

Bild: verdi / Von links: Die Geschäftsführerin des Deutschen Verkehrsforums (DFV), Dr. Heike van Hoorn, der Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (DBD), Jens Schwanen, und die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle

Die Infrastruktur an Deutschlands Wasserstraßen und Häfen leidet unter Altersschwäche und einem über viele Jahre angehäuften, unbehobenen Investitionsstau.Alarm schlagen deshalb die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) sowie die Initiative System Wasserstraße (ISW) – ein Zusammenschluss von 22 Branchen- und Wirtschaftsverbänden.In einem gemeinsamen Appell fordern die Interessenvertreter die deutsche Bundesregierung zu massiven Investitionen an den nationalen Wasserstraßen und Häfen auf.Denn leistungsfähige und zuverlässig schiffbare Bundeswasserstraßen samt Häfen seien „eine zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit“, erklären die Gewerkschaft und die am System Wasserstraße beteiligten Akteure.