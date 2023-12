„Fitnessprogramm“ für die Donau lief 2023 erfolgreich

viadonau hat heuer ein breites Maßnahmenbündel umgesetzt: von der Anschaffung fernüberwachter Bojen über Verbesserungen an der Wasserstraße bis zum Projekt „Landstrom für Binnenschiffe.“

Die Wasserstraßengesellschaft viadonau blickt auf ein arbeitsreiches Jahr 2023 zurück.So werden mit einem Gesamtbudget von 70 Mio.Euro – davon 47 Mio.Euro EU-Förderung durch die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) – im Rahmen des Programms FAIRway Danube II an der Donau 183 fernüberwachte Bojen beschafft, 19 Pegelmessstellen modernisiert, Liegestellen in Aschach, Krems, Wien und am Donau-Schwarzmeerkanal aufgewertet sowie das transnationale Wasserstraßen-Monitoringsystem WAMOS erweitert.Darüber hinaus greift viadonau mit der sogenannten „flexiblen Infrastruktur“ eine alte Idee zur gezielten, lokalen Beeinflussung der Fahrwasserbedingungen innovativ neu auf.