FELB Austria GmbH ist jetzt nach ISO 9001 zertifiziert

Ende Jänner wurde bei der FELB Austria GmbH die ISO-Zertifizierung (ISO 9001:2015) durch Quality Austria abgeschlossen.Damit kann das Bahnoperator seine eigenen Prozesse laufend optimieren und besser strukturieren.An dem seit November 2021 laufenden Audit waren alle Abteilungen des in Wien ansässigen Unternehmens beteiligt, wobei der Schwerpunkt in den Bereichen Operations, Sales, Asset Management, HR und IT lag.„ISO 9001:2015 ist die national und international bedeutendste Qualitäts-Management Norm für Unternehmen.Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Audit dienen der Verfeinerung unserer Prozesse und werden selbstverständlich in die interne Strukturierung einbezogen.

