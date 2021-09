Reederei Fednav bestellt zehn Schiffs-Neubauten

Der erste Massengutfrachter aus der Oshima-Werft in Japan soll Mitte 2023 geliefert werden.

Die kanadische Massengutreederei Fednav Limited hat mit Sumisho Marine Co, Ltd.(Sumitomo Corporation Group) und Oshima Shipbuilding einen Vertrag für die Lieferung von zehn neuen seegängigen Masseguttransportern ("Lakers") unterzeichnet.Die Schiffe werden in der Oshima-Werft in Japan gebaut, wobei das erste voraussichtlich Mitte 2023 ausgeliefert wird.Die neuen Super-Eco-Laker sind die bisher effizientesten Schiffe für Fednav.Ihre Kohlendioxidemissionen werden um 33 Prozent geringer sein als die ihrer Vorgänger.