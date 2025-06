FedEx Express: 40 Jahre transatlantische Luftbrücke

FedEx Express feiert in diesen Tagen das 40-jährige Jubiläum seines ersten transatlantischen Linienflugdienstes.Am 15.Juni 1985 startete eine Flotte von sieben Boeing 727 und stellte damit eine wichtige Flugverbindung zwischen New York, London und Brüssel her – ein entscheidender Moment für die Neugestaltung des globalen Handels und der weltweiten Vernetzung.Die Transatlantikroute von FedEx ging nicht nur mit dem Transport von Paketen einher.Sie legte auch den Grundstein für eine wirtschaftliche Ära, in der der Luftfrachtverkehr – von Medikamenten über Maschinenteile bis hin zu verderblichen Lebensmitteln – boomte.

