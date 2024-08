Meyer & Meyer wird zukunftssicher aufgestellt

Mit einer klaren Zukunftsstrategie und Philip Meilinger als neuem Chief Transformation Officer (CTO) will Meyer & Meyer die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft als familiengeführtes Logistikunternehmen stellen.Zielsetzung sei gemeinsames Wachstum mit Bestandspartnern und der Ausbau der kundennahen Marktbearbeitung in den Bereichen Transport, Lagerlogistik und nachhaltige Textillösungen.Zu den Maßnahmen gehöre vor allem der weitere Ausbau der operativen Exzellenz, heißt es in einer Pressemitteilung.„Philip Meilingers Expertise in der Optimierung von Abläufen, in der digitalen Transformation und in der strategischen Ausrichtung wird Meyer & Meyer wertvolle Impulse für die Zukunft als hochrelevanter Logistikpartner geben“, sagt Maximilian Meyer, CEO im Unternehmen.„Seine Ernennung zum Chief Transformation Officer unterstreicht unser Engagement, das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und nachhaltig gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen.

