EVA Air: 35 Jahre Stammgast am Flughafen Wien

Die taiwanesische Fluggesellschaft ist ein verlässlicher Partner für die Anbindung Österreichs an Asien.

Im November 1991 hob das erste Mal ein Flugzeug der EVA Air von Taipeh via Bangkok nach Wien ab.Die Bundeshauptstadt war die erste Destination in Europa der 1989 gegründeten privaten Airline aus Taiwan.Anlässlich dieses Jubiläums flogen EVA Air-Präsident Clay Sun und Executive Vice President sowie Unternehmenssprecher Davin Chen gemeinsam mit einer Delegation taiwanesischer Journalisten und Journalistinnen nach Wien.Am Donnerstag, 16.April, lud Flughafen Wien AG-Vorstand Julian Jäger mit seinem Team zu einem exklusiven Besuch in den Tower mit einzigartiger Aussicht auf das Flughafenareal.