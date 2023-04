Eurotranspharma übernimmt Alex International Transport

Eurotranspharma, Spezialist für die Feinverteilung von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten nach den Regeln der EU-Good Distribution Practice (GDP), baut sein internationales Netzwerk weiter aus.Dazu übernimmt das zur französischen Walden-Gruppe gehörende Unternehmen mit Alex International Transport (AIT) den Marktführer für GDP-Transporte in Rumänien.AIT besteht seit 1994 und transportiert Medikamente und Gesundheitsprodukte in ganz Rumänien sowie international.Um die Integration zu erleichtern und die neue Zugehörigkeit zum europäischen Netz deutlich zu machen, wird AIT in Eurotranspharma Romania umbenannt.Die Integration von AIT ist die vierte Erweiterung von Eurotranspharma in zwei Jahren.

