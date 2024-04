Eurotranspharma erweitert Netzwerk nach Österreich

Der als Eurotranspharma firmierende Spezialist für den Last-Mile-Transport im Gesundheitswesen hat sein im September 2023 angekündigtes Transportnetz für Deutschland in Betrieb genommen. Mit einem zentralen Hub in Malsfeld und 14 regionalen Depots wird das gesamte Bundesgebiet abgedeckt. Das Unternehmen der Walden Group versorgt damit rund 18.000 Apotheken, Krankenhäuser, Ärzte und den Großhandel in Deutschland mit medizinischen und pharmazeutischen Gütern.„Wir können alle am Vortag übergebenen Waren am nächsten Tag liefern“, verspricht Steffen Segelke, Managing Director bei Eurotranspharma Deutschland.

